Oriana Sabatini in costume a Ibiza. Un fisico da arresto cardiaco-FOTO

La fidanzata di Paulo Dybala infiamma l’isola di Ibiza in bikini con il suo fisico mozzafiato, che meraviglia

Visualizza questo post su Instagram ibiza 🌞 Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini) in data: 9 Ott 2020 alle ore 3:51 PDT

Oriana Sabatini, capelli lunghi mori e fisico da modella è lei la fidanzata del calciatore della Juventus, Paulo Dybala. La giovane su Instagram ha un successo pazzesco, oltre 5 milioni di follower. Ha conquistato il popolo del web con la sua bellezza e simpatia. La coppia è molto affiatata e innamorata, i due hanno passato anche il lockdown insieme e risultano uniti più che mai. La ragazza ha fatto anche il compleanno nel periodo del lockdown, era aprile ma con Dybala accanto tutto è stato più bello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Grande Fratello Vip, lite pesante nella notte: bufera nella casa

Chi è Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala

Visualizza questo post su Instagram mi bb, te amo tanto❤️ Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini) in data: 16 Ago 2020 alle ore 9:45 PDT

Oriana è nata a Buenos Aires ed è classe 1996, infatti ha compiuto ad aprile 24 anni. Ha una sorella di nome Tiziana. Suo padre è un imprenditore argentino e sua madre un‘attrice venezuelana. La ragazza ha iniziato una carriera come cantante nel 2017 e ha riscosso notevole successo in Argentina. Ha addirittura aperto un concerto di Ariana Grande e dei Coldplay. Ha recitato in alcune serie TV argentine e ha anche partecipato a due film. Recentemente sono usciti i suoi due brani Luna Llena e Bad.

Il fatto he incuriosisce di più però è come ha conosciuto Dybala. La storia è molto semplice, lui le ha scritto su Whatsapp che voleva incontrarla, lei non aveva idea di chi fosse e chiese a suo padre. Il padre fece una risata e lei a quel punto si è messa a cercare sul web chi fosse questo ragazzo. Scopre così che è l’attaccante della Juventus, ma la cantante è diffidente non è sicura che si tratti di lui.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Matilde Brandi, accuse pesanti a Maria Teresa: bufera sui social

Visualizza questo post su Instagram Di Como Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini) in data: 2 Lug 2020 alle ore 10:27 PDT

Quindi chiede al giovane come fa a sapere che è veramente lui. A quel punto lui le manda un messaggio vocale per fargli sentire la sua voce, lei la confronta con un intervista e si rasserena. Tuttavia per mesi non si sentono più, lui torna in Italia e lei lavora. Dybala poi le fa recapitare dei fiori, e da lì inizia la loro storia d’amore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.