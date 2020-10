Shaila Gatta in versione Catwoman, una bomba di sensualità, c’è da impazzire – FOTO

Shaila Gatta bellissima e sexy su Instagram in uno scatto in primo piano. Top succinto in pelle e unos guardo che spiazza tutti

Entra tutte le sere nelle nostre case da diversi anni ormai e con la sua bellezza, bravura e agilità strega tutti. È Shaila Gatta la velina mora di Striscia la Notizia. La 24enne, classe 1996, originaria della Campania, insieme alla sua riccissima compagna Mikaela, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori affezionati al programma di Antonio Ricci.

Ballerina professionista è di impareggiabile bravura, forse mai si era vista una velina sul bancone di Striscia ai suoi livelli. Dopo la pausa estiva, Shaila è tornata di nuovo a deliziarci con i suoi stacchetti. Lei che insieme alla sua compagna di avventura ha raggiunto il traguardo di velina più longeva della trasmissione.

Fisico perfetto, movenze sensuali e sguardo intrigante, la velina mora non è andata sostanzialmente mai in vacanza. Anche questa estate ha fatto battere il cuore a mille ai suoi followers con i suoi sensuali balletti pubblicati su Instagram.

E proprio sul social dell’immagine non mancano mai i suoi scatti pieni di vigore e che mettono in risalto il suo fisico scolpito. Anche l’ultima foto non è da meno. Non ci credete? Basta andare su successivo.

Shaila Gatta accoglie il week end ed il pubblico impazza

Foto mezzo busto quasi più vicino ad un primo piano per Shaila Gatta nel suo ultimo post su Instagram. Accoglie con favore il week end la velina mora di Striscia la Notizia e il web impazza. Ancora una volta si è mostrata nel pieno del suo splendore e in modalità Catwonan.

La ballerina indossa un corpetto nero di pelle con mille fasce che le solcano il collo e il petto con alcuni intrecci dai lati. Una cosa alta che le lascia scoperto tutto il viso e che le scende di dietro. Uno sguardo sensuale e che cattura al primo colpo. Impossibile resisterle.

A corredo delle foto scrive solo: “Finalmente week end 😍 Ma stasera vi aspettiamo con l’ultimo appuntamento della settimana di @striscialanotizia 💪🏻”. Invitando tutti a seguire ancora una volta il programma di Canale 5.

