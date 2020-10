C’è un pericolo che puo portarci a subire la spiacevole circostanza di vederci spiare un cellulare in nostro possesso. Come fare per difendersi.

Quella di spiare un cellulare è una eventualità che la maggior parte di noi ritiene di non dovere mai ritrovarsi a vivere. In condizioni normali non saremmo interessati né a carpire informazioni private dai dispositivi altrui né ad essere soggetti ad una illecita operazione ai nostri danni.

Eppure quest’ultima circostanza potrebbe avere luogo. Infatti c’è una particolare condizione di settaggi sul nostro telefonino in base alla quale le nostre chiamate potrebbero essere ascoltate da spettatori indesiderati. C’è in particolare una funzione ‘incriminata’ che ci espone al rischio per il quale le telefonate che effettuiamo possano essere carpite da orecchie indiscrete. La cosa riguarda i modelli Apple di iPhone e fa leva su di un bug. L’aspetto è stato affrontato dalla emittente britannica BBC, che ha illustrato con dovizia di particolari i dettagli. In pratica chiunque può telefonarci e poi ascoltare le nostre conversazioni.

Spiare un cellulare, iPhone vulnerabili a causa di Face Time

Il tutto senza che possiamo rendercene conto. Ed è anche possibile accedere alla fotocamera, con un collegamento tramite la app Face Time. Proprio questo software è sotto accusa. Per premunirsi e per impedire che gli altri possano spiare un cellure iPhone in nostro possesso, bisogna agire in questo modo. Ovvero compiere un aggiornamento di sistema ufficiale fornito dalla stessa Apple. A volte può succedere che anche dei bachi clamorosi come questo sfuggano al controllo dei tester e degli ingegneri della casa di Cupertino.

Ma se proprio vogliamo stare al sicuro, allora possiamo disattivare la funzione Face Time. E questo farà si che il nostro ‘melafonino’ risulti finalmente sicuro da intrusioni sgradite.