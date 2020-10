Veronica Ruggeri, bellezza divina passa il turno: outfit elegante all’ultima curva – FOTO

L’attrice “rossa” Veronica Ruggeri sembra immune da chiunque le ostacoli il percorso di bellezza: i fan apprezzano lo spettacolo

E’ una Veronica Ruggeri dalle grandi sorprese, l’attrice “rossa” desiderata da tutti, sul piano del fascino “fuggente” e della vita in generale. Nasce a Borgotaro, in provincia di Parma dove fonda la sua infanzia.

Da grande sceglie il percorso di studente di Liceo, ma sin dal primo giorno, il sogno di diventare una famosa leva militare l’affascinava. Sogno che per in un attimo è svanito nel nulla per Veronica, che aveva mille presupposti, affinchè fondasse la sua esistenza, su una carriera militare di tutto rispetto.

Nel 2011 partecipa al concorso di Miss Italia, senza particolare successo, finchè inizia a prendere piede l’ipotesi di intrattenimento al pubblico, con la proposta di concorrere con altri attori, sul palcoscenizo del “sorriso”, quello di Zelig. Durante gli “scampoli” comici della sua carriera, Veronica ha maturato l’idea di vedersi, un giorno realizzata nel “settore” delle cronache nere, andando a denunciare i misfatti dei fuorilegge.

Ed ecco che il suo spirito militare la vede nelle vesti di inviata de Le Iene, dove finalmente riesce ad indossare quella fatidica divisa, che sognava fin da bambina.

LEGGI ANCHE —–> Giulia Salemi: body super sgambato e lividi, web in delirio – Foto

Veronica Ruggeri, spettacolo di quartiere in lizza alla sua avvenenza

Una donna dalle spiccati doti di bellezza non ha mai perso lo “smalto” con la sagacia e la vivacità di spirito che l’hanno sempre contraddistinta. Parliamo senz’altro di Veronica Ruggeri, l’attrice emiliana che ha costruito il suo percorso verso la gloria, con le sue sole mani e lo spirito combattivo.

L’accelerata decisiva all’ultima curva è stata sempre un dato penalizzante, ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi. L’essere arrivata ad un passo dal vestire la divisa militare al coronamento del sogno di indossare la corona da vincitrice del concorso di bellezza, in Miss Italia, rappresentano i due soli “nei” di una personalità femminile sempre in seno alla sagacia e all’intraprendenza.

Durante la sua carriera comunque di tutto rispetto, a passo con i tempi del mondo dello spettacolo ha fatto sempre valere il suo carisma, soprattutto nelle circostanze da “inviato” da Le Iene.

Ma la sua brillantezza spicca anche esteriormente con quel “batuffolo” di capelli ricciuti, di color rosso fuoco, che rispecchiano il suo fortissimo lato caratteriale.

Molto attiva anche sui social, Instagram rappresenta per lei, l’ennesima testimonianza di una bellezza in formato “piccante“, condita da un outfit sensuale, immortalato frontalmente tra una curva pericolosa e l’altra del suo “busto” curvilineo. Sarà difficile tenere testa ad una donna come lei, ma averla accanto potrebbe rappresentare un utilissimo alleato nelle scelte di vita e per l’ottenimento dei propri diritti

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter