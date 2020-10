WhatsApp, come aggiungere un nuovo contatto su iPhone e Android

Vediamo come aggiungere un nuovo contatto su WhatsApp per poter chattare con quest’ultimo tramite il nostro iPhone o smartphone Android

Indispensabile per poter utilizzare appieno WhatsApp è ovviamente quella di trovare interlocutori con cui conversare. Si tratta di una procedura molto semplice. Vediamo subito come aggiungere un nuovo contatto WhatsApp su iPhone e Android in pochi passi. Innanzitutto specifichiamo che non si può chattare con coloro che non hanno installati l’app di messaggistica istantanea sul proprio smartphone. Fatta questa doverosa premessa, scopriamo come aggiungere nuovi contatti WhatsApp su iPhone.

Nel caso degli utenti con iPhone, si dovrà autorizzare l’applicazione ad accedere alla rubrica. Per farlo, aprite Impostazioni, poi scorrete fino a trovare la scritta WhatsApp. A questo punto cliccare sul tasto vicino alla voce Contatti per farlo diventare verde. Quindi uscite ed aprire l’app di messaggistica istantanea. All’interno di essa toccate su Chat posta nella parte bassa del display. Subito dopo selezionate l’icona con dentro una matita stilizzata posta in alto a destra dello schermo. Allora cliccate su Nuovo contatto e dalla successiva pagina inserite il nome e il numero di cellulare del nuovo contatto che volete aggiungere nella rubrica e poi spingete sul pulsante Fine. Vediamo ora in che modo ottenere questo risultato sugli smartphone Android.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come leggere i messaggi eliminati grazie a un’app gratis

WhatsApp, come inserire nuovi contatti su Android