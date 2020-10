Ambra Angiolini, sguardo “galeotto” rivolto ai fan: che eleganza! – FOTO

Ambra Angiolini dimostra un’eleganza d’atri tempi su Instagram. La sua avvenenza ormai è sotto gli occhi di tutti: fotogenica

La conduttrice televisiva e radiofonica italiana, Ambra Angiolini si esibisce spesso sui social network, ma questa volta ha dato un “tocco” in più alla sua sublime eleganza, con un nuovo look da capogiro. L’ex di Bulli & Pupe non ha alcun timore di dire ciò che pensa e quando si espone non lo fa mai in maniera banale.

“Sarà che sono fatta sbagliata, in mezzo ad un nugolo di persone che hanno perso la testa” – una riflessione che pone l’attenzione sulle modalità di intendere la vita. Sarà anche l’influenza particolare di un amore nato per “errore” con il coach toscano, Massimiliano Allegri, come da lei stesso dichiarato.

Anche l’ex allenatore della Juventus si trova in un momento di stasi mediatica, lontano dalle telecamere e da ciò che lo ha reso unico da un punto di vista professionale. Durante la trasmissione “Che Tempo Che Fa”, condotta da Fazio ha lanciato una provocazione ironica sulle esternazioni della compagna: “E’ una bugiarda!”

Ambra Angiolini si confessa spesso al suo pubblico e qualche giorno fa si era lasciata andare sulle possibilità di un convolo a nozze, già realizzato. Ma Ambra in realtà ha approfittato del momento per ricordare al pubblico, che l’importante è amarsi e basta.

“Per me non esistono etichette di ex o fidanzato di e così via” – dichiarazioni che hanno il “sapore” di una libertà un pò troppo fuori dalle righe, forse per stemperare un pò la tensione, sulle voci in merito al possibile matrimonio, da quì a breve.

Al di là delle interviste sui quotidiani di Gossip, Ambra Angiolini sembra godere di un ottimo appeal sui social, in particolar modo Instagram, dove l’attrice dimostra un’affinità senza precedenti tra avvenenza e nuovi looks.

Dalle critiche in citazione ai fatti, il passo è breve per la vip romana, avvolta in una “nuvola” d’eleganza che lascia i follower senza fiato.

Primo piano struggente con sguardo sentimentale, “scaccia” apparenze e un rossetto fortemente “acceso” di passione, che ha fatto il pieno di consensi: “Ma quanto caspita sei bella 😍; Che bel connubio te e Woody Allen ❤️ Diretta da lui saresti magistrale perché siete due esseri geniali ….Notte tesoro ❤️; Che splendore!😍”

