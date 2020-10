Autunno, 4 film che vi faranno apprezzare questa stagione

Come affrontare la stagione delle piogge? Ecco quattro film che vi faranno venire una gran voglia di amare l’autunno.

Con l’arrivo delle prime piogge, il passaggio dall’estate all’autunno è ormai irreversibile. Una stagione calda ed accogliente nelle immagini pubblicitarie, fredda ed umida quando si è costretti ad uscire di casa per recarsi al lavoro o praticare le normali attività quotidiane. Come affrontare dunque questo periodo di cambiamento? Ecco alcuni film che vi faranno venire una gran voglia di prendere plaid e cioccolata calda e godervi la stagione autunnale.

film autunnali che vi faranno innamorare

L’attimo fuggente: una delle pellicole più amate di tutti i tempi, in cui i caldi toni autunnali fanno da sfondo ad una narrazione malinconica ed immaginifica. Perdetevi tra le riflessioni del professor Keating (Robin Williams) e scoprite insieme ai suoi studenti quanto effimera -e tuttavia piena di senso- possa essere la vita. Harry ti presento Sally: un film sulla sfacciata semplicità dell’amore, in una cornice newyorkese senza tempo. Lasciatevi affascinare dagli alberi rosseggianti e dal fascino retrò degli abiti dei protagonisti. Tutto in questa pellicola esprime comfort e calore. Autumn in New York: un must del periodo autunnale. Siamo sempre nella Grande Mela e parliamo sempre d’amore, ma da un’angolazione ben diversa. Un dramma anni 2000 in cui la fine della vita è accompagnata dal cadere delle foglie. The Nighmare before Christmas: un po’ autunnale, un po’ natalizio, il film d’animazione Disney è uno dei lavori più riusciti di Tim Burton. Una vera chicca, che vale la pena di essere vista in ogni periodo dell’anno.

Insieme a questi titoli se ne potrebbero citare molti altri. Da C’è posta per te (con Meg Ryan, già protagonista di Harry ti presento Sally) a Good Will Hunting (con Robin Williams) sono decine le pellicole ambientate nel periodo autunnale.

