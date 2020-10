Beautiful, addio a uno dei personaggi più importanti della soap: l’annuncio

È ufficiale: una delle attrici più amate di Beautiful dice addio al suo personaggio. Ha avuto un ruolo fondamentale nella soap.

Per chi guarda Beautiful da una vita, i personaggi sono come degli amici a distanza: puoi non vederli per un po’, ma sai che in fondo saranno sempre lì. Forse per questo fa sempre un certo effetto sapere che un attore uscirà di scena.

Alzi la mano chi non è rimasto traumatizzato dalla dipartita di Stephanie. Probabilmente qualche accanito telespettatore spera ancora di vederla tornare dal mondo dei morti in stile Taylor, accompagnata da un ricco sceicco che le ha salvato la vita… insomma, dire addio ai personaggi che ci hanno fatto compagnia per interi decenni non è mai facile, ma è anche necessario quando i loro interpreti decidono di distaccarsene.

È ciò che è successo a Karla Mose, la bellissima Maya Avant della soap americana. Ecco cosa ha scritto l’attrice.

Beautiful, Maya lascia per sempre la serie

Con un post su Instagram che raccoglie gli scatti più suggestivi del suo personaggio, Carla Mose dice un “sentito addio” a Maya Avant, esprimendo tutta la sua gratitudine nei confronti di coloro che l’hanno seguita ed amata. Non ci sono vere e proprie spiegazioni per questo addio, ma solo molto affetto per i propri fan. L’unica cosa che possiamo presupporre è che l’attrice abbia deciso di intraprendere una strada diversa per il prossimo futuro.

Nel frattempo, sotto al suo post si affollano messaggi di affezionati spettatori che la ringraziano per il contributo dato alla soap. Introdotta per la prima volta nel 2013, Maya è stata una figura di fondamentale importanza per la serie americana. Essa è stata infatti il primo personaggio transgender in una soap tutto sommato d’altri tempi.

“La tua Maya mi ha insegnato così tanto. Grazie per ciò che hai dato a questa serie. Spero davvero che ci ripenserai” scrive qualcuno nei commenti.

Sotto al post c’è anche chi coglie l’occasione per fare dell’ironia sulle assurde vicende della serie americana. “Sappiamo come vanno le soap” si legge sotto il post. “Puoi sempre tornare. Persino i morti tornano in vita a Beautiful”.

