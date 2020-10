Benedetta Rossi, il marito Marco le fa perdere la pazienza. Lo sfogo sui social

Benedetta Rossi è conosciuta al pubblico italiano per “Fatto in casa per voi”, ma anche i dietro le quinte con il marito Marco sono sketch esilaranti

Benedetta Rossi ormai la conosciamo tutti, è entrata nelle nostre case con il format di successo “Fatto in casa per voi” diventando una delle food blogger più amate e seguite sui social ed in tv. Con la sia semplicità e solarità si è fatta amare fin da subito, una dote spesso poco stimata per le influencer che puntano soprattutto su aspetto fisico e contenuti poco rilevanti.

È sposata con Marco Gentili con cui condivide la sua attività, visto che lui la segue come manager per la gestione del format che è divenuto in pochi anni un caso nazionale. Ma anche in casa Rossi la vita coniugale non è sempre rose e fiori e proprio oggi Benedetta ha condiviso nelle sue stories di Instagram un litigio con il marito.

“Ieri mi sono incavolata come una iena, indovinate con chi? Mi dice, dai giriamo un video, una roba veloce, non hai una ricetta pronta? Io ho le ricette pronte, però io per provare una ricetta ho bisogno di tempo, non è che ho quaranta ricette super-collaudate”.

Benedetta Rossi, “Tu e Marco non litigate mai? Secondo voi?!”