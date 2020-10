Clizia Incorvaia dopo la doccia sul suo letto, immagini bollenti – FOTO

Clizia Incorvaia. La modella ed influencer di Pordenone festeggia un compleanno speciale. Tripudio di like e mille auguri su Instagram

Si dice che i 40 sono i nuovi 20; a giudicare dalle foto di Clizia Incorvaia possiamo ben dire che è proprio così. La modella ed influencer italiana festeggia il suo 40° compleanno condividendo delle immagini incantevoli con i suoi follower. Praticamente ha le sembianze di una ragazzina: splendida, raggiante, comunque fiera della sua maturità.

Visualizza questo post su Instagram It’s 40 baby💗 Ph. @lucanoto Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 10 Ott 2020 alle ore 10:53 PDT

“It’s 40 baby.” C’è chi nasconde gli anni, Clizia Incorvaia invece li annuncia in maniera semplice e genuina tramite un post sul suo profilo Instagram. Due cuscinetti con le fattezze dei numeri 4 e 0, formati da piccoli fiori rosa, vengono tenuti in mano dalla donna. Si trova a Como, su un grande letto dalle candide lenzuola. Avvolta in un accappatoio bianco, saltella allegramente, ride e gioca con l’obiettivo.

I commenti provenienti da parte dei suoi quasi 550 mila follower sono tutti di plauso e stima per lei: “40? Ne dimostri 10 di meno”, “Meglio di una ventenne”, “Tantissimi auguri di buon compleanno”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Justine Mattera una furia si spoglia e resta scoperta – FOTO

Clizia Incorvaia. L’anno della svolta?