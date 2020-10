Covid-19, il bollettino dell’11 ottobre: i numeri dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre, comunicherà i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

IN AGGIORNAMENTO

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 10 ottobre

Nella giornata di ieri, come di consueto, il Ministero della Salute ha diffuso la tabella contenente i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando ai dati, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 349.494. Aumentavano anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 74.829. Salivano anche i ricoveri in terapia intensiva che ammontavano a 390 pazienti. Il numero dei guariti era giunto a 238.525 . Purtroppo si aggravava ancora il bilancio dei decessi che portava il totale a 36.140 vittime.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 9 ottobre

Il Ministero della Salute nella giornata di venerdì ha reso noti i numeri sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi era salito a 343.770. Di questi 70.110 erano gli attualmente positivi. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece era pari a 387 mentre quello dei guariti era salito a 237.549. Infine, nel bollettino, si evinceva che i decessi avevano subito un incremento, portando il bilancio a 36.111.

Covid-19, la virologa Ilaria Capua: “La mascherina? Va indossata sempre”

Come dovremmo agire? La riapertura delle scuole ha inciso su questa impennata di casi? Ed ancora, quante possibilità ci sono che il Governo opti per un secondo lockdown? Queste solo alcune delle domande che Il Corriere della Sera, come se avesse raccolto i dubbi di tutti gli italiani, ha posto ad Ilaria Capua, scienziata di fama mondiale.

In primis la dottoressa ha affermato: “La domanda giusta è come dobbiamo comportarci. Oggi stiamo registrando una circolazione vivace del virus. Dai 1.500 casi siamo saliti ad oltre 5mila. È giunto il momento in cui ognuno deve rafforzare il proprio impegno”. Questa la premessa di Ilaria Capua la quale ha proseguito parlando del modo in cui dovrebbe concretizzarsi lo sforzo comune: “La mascherina va indossata sempre, ribadisco sempre. Il disinfettante va portato con sé e soprattutto è fondamentale lavare spesso le mani con acqua e sapone. Il virus – afferma la Capua a Il Corriere della Sera– viene trasportato da goccioline pesanti, con il distanziamento di due metri si scongiura la possibilità di contagio perché il Sars-Cov2 non riesce a superare questa distanza indenne.” Quanto alle scuole, anche Ilaria Capua come molti altri colleghi ritiene che la loro apertura non sia la causa dell’impennata della curva epidemiologica.

L’intervista de Il Corriere tocca poi un punto divenuto caldissimo negli ultimi giorni, quello relativo ad assembramenti e locali. In particolare la dottoressa Capua si è espressa in merito alle future intenzioni del Governo ed alle limitazioni che vorrebbe porre in essere. Per la direttrice del One Healt Center, il piano dell’Esecutivo sarebbe giusto, anche se a suo avviso più che badare al numero delle persone bisognerebbe attenzionare la propria provenienza.

Covid-19, Giuseppe Ippolito (CTS): “Nuove misure sono necessarie”

“È necessario che vengano varate nuove misure atte a limitare i contagio che non influiscano, però, su attività prioritarie. Per queste ultime si intendono scuola e vita produttiva del Paese. La comunità scientifica internazionale ha affermato che il modello italiano è stato quello tra i più efficaci”. Queste le parole di Giuseppe Ippolito, direttore dello Spallanzani di Roma ai microfoni de La Stampa.

Attualmente, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, pare che il Governo stia ponderando diverse misure. In primis il congelamento degli sport amatoriali, come il calcetto. A seguire la somministrazione di sostanze alcoliche a partire dalle 21 nonché gli assembramenti davanti alle attività commerciali che dovranno chiudere entro le 24. Possibile anche lo stop alle feste private. Quanto agli importanti eventi come i matrimoni, varata l’ipotesi di introdurre un limite di partecipanti pari a 30.

Al vaglio anche smartworking e mezzi pubblici. Tutte misure, adesso, che saranno oggetto di confronto tra Cts, Istituzioni centrali e quelle locali.

