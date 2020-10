Creazioni fai da te per la casa: idee originali e semplici da realizzare

Chi ama il bricolage può cimentarsi nella realizzazione di creazioni fai da te per la casa. Un modo ottimo per chi vuole esprimere la propria creatività creando anche arredi personalizzati. Ma non solo. In questo modo si può anche ottimizzare lo spazio della propria abitazione.

Gli amanti delle creazioni fai da te per la casa, ad esempio, possono pensare di realizzare un tavolino in legno, con sezioni d’albero, per valorizzare la propria camera da letto.

Nello specifico, si può utilizzare il cedro rosso come tavolino da mettere anche in bagno. Oppure, in alternativa, si può realizzare un tavolino con il tronco d’albero e un pianale di vetro sopra. Per chi ama un arredamento più ricercato, invece, si possono creare dei tavolini in legno di teak con una struttura in metallo.

Creazioni fai da te per la casa: idee e spunti

Il bagno è, senza dubbio, una delle stanze più importanti della casa. Anche per questa stanza, infatti, si possono creare tantissime creazioni fai da te. Si può creare, ad esempio, un fantastico porta rotoli che può essere realizzato con stoffa, leggo o qualsiasi altro materiale.

Si può creare un porta rotoli in corda di cotone, dando al bagno un aspetto molto marinaro. In alternativa, si può realizzare un porta rotoli fai da te servendosi di un tubo di rame o, ancora, si può creare un mobiletto con tanto di sportellino dove mettere un secondo rotolo.

Portagioie con tappi di sughero

Per realizzare delle creazioni fai da te per la casa si può ricorrere anche ai tappi di sughero con cui creare degli splendidi portagioie, da poter appendere sulle pareti della propria stanza. Un’idea favolosa per personalizzare la propria abitazione.

Anche le bottiglie di vino possono essere utilizzate per creare degli oggetti davvero originali e particolari. Si possono riciclare per realizzare una bellissima lampada da tavolino fai da te. E’ consigliabile scegliere delle bottiglie che rispecchiano lo stile della propria abitazione, in modo da creare un ambiente armonico e unico.

