Dayane Mello, gravi accuse fuori dalla casa del GF: “Pessima madre”. La modella è stata accusata dalla nuova moglie del suo ex di preferire tutto a sua figlia

Dopo lo sfogo di Dayane Mello che è avvenuto in seguito alla puntata del Grande Fratello Vip, fuori si è scatenato l’inferno. Dayane nella casa ha accusato il suo ex Stefano Sala di non volerle far sentire la bambina, e dopo queste accuse pesanti sono arrivate le risposte da parte del suo ex. “La chiamata è stata programmata per domani mattina, non dipende da noi, sono gli autori che hanno deciso così. Prima di parlare da persone ignoranti aspettate di sapere le cose” si è difeso Stefano, pubblicando questo messaggio nelle sue storie di Instagram. Poi, però, sono arrivate le accuse di Dasha,

Dayane Mello, gravi accuse dalla nuova compagna di Stefano: bufera sui social

Dasha, la nuova moglie di Stefano, si è intromessa nella questione dicendo delle cose davvero molto forti. “Non ha ricevuto la chiamata perché GF hanno organizzato per un altro giorno questa mitica chiamata. La famiglia di Stefano è la prima che dice che la bambina deve stare più tempo con la mamma, e fanno tutto per farle sentire la sua presenza anche quando non c’è. È lei che preferisce tutto tranne che sua figlia“.

