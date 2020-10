Decorazioni con rami secchi: creazioni fai da te per la casa

L’autunno è arrivato da un bel po’ ed è giunto il momento che anche la propria casa rispecchi il senso autunnale. Ci sono tanti modi per riuscirci. In primis si possono usare delle decorazioni con rami secchi, in modo da conferire alla propria abitazione un clima più caldo e accogliente.

In quanto alla scelta dei rami, è consigliabile non utilizzare quelli classici. La cosa migliore, infatti, è quella di usare quelli di eucalipto che hanno una tonalità diversa e sono ideali per essere mesi dentro dei vasi trasparenti. Si possono anche creare delle zucche con i rami secchi, per poi usarle come centrotavola in occasione della festa di Halloween.

Decorazioni con rami secchi e fiorni

Unire i rami secchi con i fiori bianchi, ad esempio, è un’ottima soluzione per non rendere troppo freddo l’ambiente. Con i rami secchi, poi, si possono anche fare dei quadri da appendere in salone.

In alternativa, i rami secchi si possono anche mettere negli angoli della casa, in modo che possano rimandare al benessere e alla natura. Un ramo secco può essere impreziosito anche con dei batuffoli di cotone, per poi essere appeso alla parete. Per creare delle decorazioni autunnali si possono anche usare bambù, fiori secchi, canapa, ecc.

Decorazioni con un tocco esotico

Si possono anche aggiungere degli elefanti ai rami secchi per rendere l’ambiente un po’ esotico. Oppure si può creare un quadro fatto di fiori e rami secchi, in modo da dare vita ad una decorazione tridimensionale di alta definizione. Si possono accostare rami di diverso tipo oppure dipingerli di un altro colore e metterli in vasi di diversa fattura.

