Due aerei si sono schiantati in volo. Erano decollati da poco entrambi da una cittadina francese. L’impatto ha causato la morte di alcune persone

Un aereo ultra leggero biposto e un velivolo turistico DA40 si sono schiantati intorno alle 16.45 di ieri pomeriggio. Luogo della tragedia è il piccolo paese di Loche (7.180 abitanti), nella regione di Indrie-et-Loire.

Sono poche le informazioni trapelate fino ad ora. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento, vagliate dalle forze dell’ordine locali. Ciò che si sa è che l’aereo turistico era partito da Pointier, aeroporto situato a 100 chilometri di distanza da Loche. Non si conosce il luogo di partenza del biplano. La collisione è avvenuta mentre volavano a mezz’aria, non si capisce come i due piloti non abbiano potuto evitare lo scontro. I due mezzi sono entrambi precipitati, fortunatamente senza cadere su case o auto sottostanti. Purtroppo però si sono registrate 5 vittime: i due occupanti del biblano e tre persone che viaggiavano dul DA40.

Le autorità hanno confinato la zona per facilitare il lavoro dei soccorsi e intraprendere le prime operazioni di rilievo dei dati. L’accaduto ha avuto un forte impatto per la cittadina di Loche e le aree circostanti; strade chiuse e spostamenti fortemente rallentati.

Per le operazioni di soccorso sono stati impiegati ben 50 Vigili del Fuoco e 30 gendarmi.

