Una ragazza di 21 anni ha perso la vita a Quartesana, frazione di Ferrara, finendo con l’auto in un canale adiacente alla carreggiata.

Aveva solo 21 anni la vittima dell’incidente stradale consumatosi nella mattinata di venerdì a Quartesana, frazione del comune di Ferrara. La giovane, secondo le prime informazioni, viaggiava a bordo della sua auto che, per cause non ancora accertate, è finita fuori strada precipitando in un canale adiacente alla carreggiata ribaltandosi. Ad accorgersi dell’accaduto, uno studente che stava transitando in bici e che ha immediatamente lanciato l’allarme. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per la giovane, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Leggi anche —> Tragico incidente in moto: giovane donna perde la vita sotto gli occhi del futuro marito

Ferrara, perde il controllo dell’auto e finisce in un canale: muore ragazza di soli 21 anni

Una ragazza di solo 21 anni è morta nella mattinata di venerdì 9 ottobre in un tragico incidente stradale consumatosi a Quartesana, frazione del comune di Ferrara. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Resto del Carlino, la giovane Elena Carlini si trovava alla guida della sua auto, una Fiat 500 lungo via Pomposa. Improvvisamente, per cause ancora in via di accertamento, la 21enne ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada ribaltandosi in un canale.

A lanciare l’allarme un giovanissimo studente che stava andando in bici a scuola e, accorgendosi dell’auto nel canale, ha fermato un’automobilista, il quale ha chiamato i soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Una volta estratto il corpo dall’abitacolo della vettura, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita alla ragazza residente a Jolanda di Savoia. Al vaglio degli inquirenti anche le cause che hanno provocato l’uscita di strada dell’auto e l’ora della tragedia.

Leggi anche —> Drammatico schianto in auto: muore ragazzo di 26 anni, ferito gravemente l’amico

Stando ai primi accertamenti, come riporta Il Resto del Carlino, pare che l’incidente possa essere avvenuto alcune ore prima del ritrovamento della vettura nel canale. In merito alle cause, pare possa aver influito la scarsa visibilità per via della foschia nella zona teatro della tragedia.