Francesca Brambilla e il bikini da perdere il fiato. Fisico e lato a pazzesco – FOTO

Francesca Brambilla. Un incanto incredibile le sue nuove foto sul profilo Instagram. Un tripudio di apprezzamenti dai follower, pazzi di lei

Una lunga didascalia accompagna gli ultimi scatti pubblicati sul profilo Instagram di Francesca Brambilla. E’ possibile comprendere qualcosa della sua personalità raggiante attraverso le immagini che mostra al pubblico ma lei stessa tiene a descriversi con parole molto chiare: “Non sono una ragazza facile, lo ammetto. Sono sempre stata attenta ai dettagli, che sia una frase scritta o un semplice gesto. Sono impulsiva e f******mente orgogliosa. Non sopporto chi da per scontato i sentimenti e certe cose.

Non sopporto le distanze. Son capace di distruggere chi mi ferisce con la consapevolezza di correre il rischio a costo di farmi male. Non so perdonare , specie se si tratta di tradimenti causati da persone a cui darei la mia stessa anima. Ho bisogno di continue rassicurazioni. Non sono una che se ne va… Voglio persone che mi accettino così come sono nonostante spesso perdo il controllo fino a diventare insopportabile.Ho bisogno di continue certezze…”

Sceglie due foto molto belle per accompagnare questa lunga didascalia. In entrambe è immersa nella natura, un bikini giallo ne esalta le forme, la pelle è ancora abbronzata, i capelli d’oro ne esaltano la carnagione, lunghi, sciolti che le ricadono sulle spalle.

Francesca Brambilla, un successo in ascesa