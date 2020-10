Grande Fratello, lite mai vista in diretta: “Aggressivo e maleducato”. Durante la diretta di oggi, Tommaso Zorzi ed Enock Balotelli hanno litigato riguardo al comunicato del GF

Quella che doveva essere una domenica noiosa al Grande Fratello Vip, si è trasformato in un caos totale: gli autori hanno chiesto ai ragazzi di fare una votazione ed eleggere il “comodino” della casa, ovvero quello che non si espone e che passa il suo tempo a fare nulla. Tra tutti è sicuramente Tommaso quello che può dormire tranquillo, perché lui è quello che si è forse esposto di più nella storia di tutto il programma. Quando ha detto che lui al di fuori è un po’ più tranquillo, non dice sempre quello che pensa, mentre all’interno della casa lo fa per creare dinamiche, è stato accusato di avere “due facce” da Enock.

Grande Fratello Vip, lite pesante in diretta tra Enock Balotelli e Tommaso Zorzi

Tommaso ha accusato Enock di essere maleducato e aggressivo, perché quando si arrabbia si altera troppo e fa “paura”. “Sono la persona più limpida del mondo, di me si può dire tutto tranne che ho due facce. Ho solo detto che se qua ho due ore libere invece di dormire faccio scherzi, io a casa gli scherzi non li faccio perché non ho il tempo. Ci pagano per stare qua”. Myriam pure ha difeso Tommaso dicendo: “Lui gioca, non è un fasullo, lo hanno preso qui perché nella noia crea, si da da fare, tu sei un tipo che non lo fa. Siete diversi”.

Anche Francesco Oppini ha difeso Zorzi: “lui gioca, ha preso il gioco fino in fondo e in pieno, è diverso da te e tu sei diverso da lui. Anche io sono diverso. Ognuno lo prende come vuole”.