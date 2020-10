Grande Fratello, lutto nella casa: “Sempre sarai amico, fratello, padre”. Stamattina Alba Parietti ha rivelato la morte di Giuseppe Lanza, il suo ex compagno. Dolore per Francesco Oppini

“Giuseppe sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare” così Alba Parietti ha annunciato su Instagram la morte del suo ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, che è stato molto importante per suo figlio Francesco Oppini, che al momento è nella casa del Grande Fratello Vip. “Sei stato l’uomo migliore del mondo, dolce e presente, l’amico più grande della vita. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e con sorriso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Alba Parietti comunica il lutto su Instagram: morto il suo ex compagno Giuseppe Lanza

“Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all’ultimo, hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita e nelle sue battaglie” ha rivelato nel lunghissimo post che ha scritto. “Mi sei stato vicino quando mia madre se n’è andata. Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie. Mai nulla di brutto in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male. Non mi hai mai deluso, mai. Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro, mio padre, mio fratello, la persona di cui mi fidavo di più al mondo”. Un post lunghissimo per esprimere il dolore che ha provato nel perdere qualcuno di così importante non solo nella sua vita, ma anche in quella di Francesco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Il figlio di Alba al momento si trova nella casa più spiata d’Italia, e quello che tutti si chiedono è una cosa sola: se Giuseppe è stato così importante per lui, gli comunicheranno la notizia?