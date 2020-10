Grande Fratello, panico nella notte: “Chiamate qualcuno. Non respiro”. Matilde Brandi si è sentita male durante la sera di ieri, per poi rivelare che era tutto uno scherzo

Ieri sera è scoppiato il panico al Grande Fratello Vip, quando Matilde Brandi ha deciso di fare uno scherzo ai ragazzi con la complicità di Enock Balotelli. Ha preso un barattolo di guacamole dal frigorifero, ha messo un cucchiaio nel bicchiere con un po’ d’acqua e poi è tornata dai ragazzi. Ha finto di sentirsi male, di vomitare, e i ragazzi sono tutti corsi a soccorrerla temendo veramente il peggio. Myriam, nel panico più totale, le ha chiesto se fosse incinta. Alla fine Matilde non ha resistito più ed è scoppiata a ridere, rivelando a tutti che stava soltanto scherzando.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Matilde Brandi nella casa del Grande Fratello Vip si sente male, ma era tutto uno scherzo

Uno scherzo che non è stato apprezzato molti dagli inquilini della casa. Un po’ perché si sono spaventati, quindi definito “scherzo di cattivo gusto, che non fa ridere per niente” e un po’ perché Myriam l’ha vista come una mancanza di rispetto verso gli autori del Grande Fratello che danno loro del cibo. Lo spreco ha fatto imbestialire la doppiatrice, che ha sottolineato che ci sono persone nel mondo che muoiono di fame e non è carino sputare cibo in televisione, davanti alle telecamere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Matilde si è arrabbiata per queste accuse e ci ha tenuto a precisare ai ragazzi che ha sputato soltanto un cucchiaio di guacamole, che non è stato nessun grande spreco di cibo. Poi è tornata dagli altri e la festa è continuata, anche se l’atmosfera si era un po’ rovinata.