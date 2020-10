Grande Fratello Vip, bacio saffico: Adua e Dayane brille si lasciano andare

View this post on Instagram

💥Adua e Dayane sempre più unite!💥 Coccole dentro la casa del Grande Fratello Vip. Stavolta a scaldare l'atmosfera ci hanno pensato Dayane Mello e Adua Del Vesco. La modella brasiliana si è dimostrata sin da subito molto estroversa nel manifestare i propri sentimenti e così è pure per la sua amicizia con l'attrice. Durante una conversazione in giardino, presenti anche gli altri inquilini della casa, Dayane si è lasciata andare a un bacio appassionato alla sua amica, un bacio che non ha lasciato indifferenti il resto dei concorrenti del reality. Che sia nata una nuova coppia? In questo gfvip mai dire mai🤯 #gfvip #gf #grandefratello #grandefratellovip #gfvip5 #aduadelvesco #dayanemello