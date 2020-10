Grande Fratello Vip, l’annuncio in diretta scatena liti: tutti contro tutti. Oggi pomeriggio gli autori hanno fatto leggere un comunicato ai ragazzi nella casa più spiata d’Italia

Oggi il Grande Fratello Vip ha riunito gli inquilini e ha fatto leggere loro un comunicato. Sui social ha cominciato a girare la parola “comodino”, e che cosa significa esattamente? Il comodino è qualcosa che in una stanza, mentre tutti litigano, sta fermo senza fare niente. Non lo muovi da lì. E ciò che hanno chiesto gli autori è di dire secondo loro chi è il più “comodino” della casa e scriverlo in maniera anonima su un foglio in una busta.

Grande Fratello Vip, il comunicato mette tutti contro tutti: ecco di cosa si tratta

Quello che si è sentito chiamato in causa, più di tutti, è stato Andrea Zelletta. Lui più di tutti è stato definito comodino e ne è anche consapevole, perché gli è stato concesso leggere alcuni commenti a riguardo. Si è subito messo sulla difensiva, dicendo di non sentirsi un comodino, di essere soltanto un tipo tranquillo che non cerca il litigio. Tommaso Zorzi gli ha fatto notare che sono tutti in un reality dove vengono pagati ed è importante esporsi, per creare dinamiche e tenere impegnati i telespettatori da casa che seguono la diretta e potrebbero annoiarsi. “Noi non stiamo a casa nostra, veniamo pagati per stare qua, dobbiamo creare dinamiche” ha detto Tommaso.

“Io sono me stesso qua dentro, però se vado ad una cena di certo non creo polemiche e dico sempre quello che penso. Qua dentro lo faccio per creare dinamiche, noi veniamo pagati per stare qua e dobbiamo darci tutti una svegliata”.