Tragico incidente in moto: giovane donna perde la vita sotto gli occhi del futuro marito

Nel tardo pomeriggio di ieri, una donna di 32 anni è deceduta in un drammatico incidente stradale avvenuto a Gioia Vecchio, in provincia de L’Aquila.

Una donna di 32 anni è morta nella giornata di ieri in un tragico incidente stradale in moto a Gioia Vecchio, in provincia dell’Aquila. La vittima, Antonella Venditti, residente a Fontana Liri (Frosinone), secondo le prime informazioni, si trovava in sella alla sua moto, quando ha perso il controllo del mezzo che si è scontrato con un’auto. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno provato a rianimare la giovane donna, ma ogni tentativo è risultato vano. Ad assistere alla tragedia gli amici ed il futuro marito della vittima che avevano preso parte all’uscita di gruppo tra motociclisti.

L’Aquila, tragico incidente tra moto e auto: donna muore sotto gli occhi del futuro marito

Tragico incidente mortale sulla strada provinciale 17 a Gioia Vecchio, comune in provincia dell’Aquila nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 10 ottobre. A perdere la vita una donna di 32 anni, Antonella Venditti ingegnere di Fontana Liri, in provincia di Frosinone. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la 32enne aveva preso parte ad un’uscita tra motociclisti insieme ad amici ed al compagno, con il quale a breve sarebbe convolata a nozze. Antonella, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto che si è schiantata contro un’auto. Un impatto fortuito che non ha lasciato scampo alla donna.

Sul posto, avvertiti dai presenti, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno avviato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico si è dovuto arrendere e dichiarane il decesso. Illeso l’uomo alla guida dell’auto coinvolta nello scontro rimasto sotto shock per quanto accaduto.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e risalire alle cause che hanno portato la donna a perdere il controllo della sua moto.

La salma della vittima, come riferisce Fanpage, è stata trasferita all’ospedale di Avezzano.

