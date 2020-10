Mara Venier, parla Maria de Filippi e lei piange: “Cosa ha detto”. Oggi la conduttrice è stata ospite di Mara a Domenica In e le due hanno parlato di molti argomenti

Mara Venier è tornata a condurre Domenica In dopo alcuni mesi di stop per la solita pausa estiva. In studio oggi è arrivata Maria De Filippi, a cui aveva fatto una corte spietata per diverso tempo: ogni volta che la raggiungeva nei programmi su Canale Cinque, la conduttrice della RAI la invitava e Maria le diceva sempre che appena avrebbe avuto un po’ di tempo sarebbe stata molto felice di andare ospite da lei. Questa volta finalmente ce l’ha fatta: sono riuscite ad organizzare questo fantomatico incontro. Un’occasione più unica che rara che ha fatto emozionare tanto i telespettatori, che considerano le due le Regine della televisione italiana.

Mara Venier ospita Maria De Filippi a Domenica In: l’incontro commuove i fans

Maria, in confidenza con Mara, si è lasciata andare ad un momento molto toccante: ha raccontato quello che è stato il dolore più grande della sua vita, il dolore più forte della sua vita. “Sembrava che la situazione stesse migliorando, poi ad un certo punto è andato via lasciando di sasso tutti. Ancora oggi mi manca tantissimo. Certi dolori non ti lasciano mai, impari solo a conviverci” ha raccontato Maria, parlando poi di sua madre che è diventata subito più affettuosa da quel lutto.

“Ha vissuto gli ultimi sei anni della sua vita con me a Roma” ha continuato a raccontare, riferendosi alla sua mamma. “Chiedeva a me e mio padre di darle il bacio della buonanotte prima di andare a dormire”.