MotoGP, a Le Mans vince Petrucci, Valentino Rossi cade alla prima curva

Danilo Petrucci ha trionfato sul circuito di Le Mans, nona tappa del mondiale MotoGP, davanti ad Alex Marquez ed Espargaro. Caduta per Valentino Rossi.

Si è conclusa la nona tappa del Mondiale di MotoGP che ha visto trionfare sul circuito di Le Mans il pilota italiano Danilo Petrucci al primo successo in stagione. Sul podio, rispettivamente al secondo e al terzo posto, Alex Marquez e Pol Espargaro. Altra gara da dimenticare per Valentino Rossi costretto al terzo ritiro consecutivo, dopo una brutta caduta alla prima curva della pista. Nono posto per il pilota della Yamaha Petronas Fabio Quartararo che rimane comunque in vetta alla classifica del Motomondiale con 10 punti di vantaggio su Joan Mir, piazzatosi 11esimo.

Leggi anche —> Turismo sostenibile | Al Giro d’Italia Ue e Enit si fanno green

MotoGP Le Mans, primo successo in stagione di Petrucci: Valentino Rossi cade alla prima curva

Una gara emozionante quella disputata oggi in Francia sul circuito di Le Mans per il nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Nonostante la pioggia battente, difatti, i piloti si sono dati battaglia per cercare di conquistare punti utili in classifica. Davanti a tutti si è piazzato Danilo Petrucci sulla Ducati Desmosedici che è riuscito a conquistare la prima vittoria stagionale. Il pilota italiano, partito terzo in griglia, dopo due giri è passato in testa approfittando anche di un errore di Quartararo ed è riuscito a mantenere la prima posizione nonostante gli attacchi degli avversari.

Al secondo posto un ottimo Alex Marquez, autore di una fantastica rimonta dopo la partenza dalla 18esima posizione. Sull’ultimo gradino del podio Pol Espargaro che ad un giro dal termine è riuscito a passare Dovizioso.

Delusione per il leader della classifica Fabio Quartararo che ieri aveva conquistato la pole, ma complice l’asfalto bagnato, ha dovuto accontentarsi del nono posto davanti a Vinales e Mir. Il francese, però, rimane saldamente al comando con un discreto vantaggio sul pilota della Suzuki.

Leggi anche —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Terzo ritiro consecutivo per il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, caduto alla terza curva e costretto al ritiro ai box, così come il suo futuro compagno di scuderia in Petronas, Franco Morbidelli. Il Dottore rimane a quota 58 in classifica a ben 57 punti di distacco dalla vetta.