Myriam Catania incinta? Sgancia la bomba, prima volta nella storia del GF

Grande Fratello, Myriam Catania sgancia la bomba: è incinta? La doppiatrice stamattina ha rivelato di voler chiedere un test di gravidanza agli autori

Myriam Catania è sicuramente uno dei personaggi più dinamici di questo Grande Fratello Vip. Da quando è entrata nella casa ha conquistato tutti: non solo con la sua voce che abbiamo sentito addosso a tanti personaggi nel corso degli anni, ma anche con il suo carattere esuberante e la sua gentilezza che le permette di distinguersi dal resto della massa. Quando è tempo di feste nella casa più spiata d’Italia, la vediamo sempre divertirsi insieme ai suoi amici, bevendo del vino e fumando sigarette. Per questo motivo la notizia che ha rivelato questa mattina ha stupito tutti, soprattutto i telespettatori. Una cosa del genere non era mai successa in venti edizioni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Myriam Catania è incinta? La doppiatrice: “Stamattina ho la nausea. Richiedo il test”

Myriam stamattina si è svegliata con una forte nausea e la sensazione di aspettare un bambino: questo presentimento ha sconvolto tutti, che ora sono lì con il fiato sospeso a cercare di capire cosa sta succedendo. In molti hanno giustamente esternato confusione perché, prima di entrare nella casa, tutti gli inquilini sono stati sottoposti ad analisi del sangue e accertamenti. Eppure stamattina la doppiatrice ha rivelato di voler chiedere agli autori un test di gravidanza: una cosa del genere non si era mai verificata in venti edizioni del programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Proprio ieri sera Matilde Brandi ha fatto uno scherzo ai suoi coinquilini, facendo finta di vomitare. Myriam le ha chiesto prontamente: “Sei incinta?”. Forse sarà stato questo a ricordarle di avere un ritardo o qualcosa del genere? Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire cosa sta succedendo.