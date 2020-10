Rimuovere macchie sedili auto: metodo fai da te efficace e veloce

Per quanto si possa fare attenzione, tenere pulita la propria auto non è sempre un’impresa facile. Le auto, infatti, tendono sempre a sporcarsi e, non di rado, può capitare di dover far fronte a delle fastidiosissime macchie sui sedili.

La cosa migliore è non arrivare al punto da dover rimuovere macchie sedili auto, prevenendo il problema. In che modo? Utilizzando dei repellenti anti macchia da applicare sui sedili della propria auto. Una soluzione che renderà sicuramente più difficile la possibilità che si formino delle macchie sui sedili, grazie alla barriera protetta creata dal repellente.

LEGGI ANCHE -> Macchia rossa sul tuorlo dell’uovo: ecco cosa significa

Come rimuovere macchie sedili auto fai da te con aceto e bicarbonato

Ma come fare nel caso in cui si siano già formate delle macchie sui sedili? I rivestimenti dell’auto, oltre a macchiarsi, tendono ad assorbire i batteri e la polvere, siano essi in tessuto o in pelle. Proprio per questo spesso non basta semplicemente passare l’aspirapolvere, ma c’è bisogno di una pulizia più approfondita per rimuovere tutto lo sporco. Portare l’auto a lavare non è l’unica soluzione. Esiste, infatti, un metodo fai da te e a costi decisamente più ridotti.

Per rimuovere macchie sedili auto fai da te, la prima cosa da fare è munirsi di aceto e bicarbonato di sodio e unirli in una ciotola, mescolando fino a formare una pasta che, una volta pronta, dovrà essere applicata sui sedili. Dopo aver tolto eventuali briciole con l’aspirapolvere, munirsi di spazzolino e applicare la pasta nel punto dove c’è la macchia, facendo dei movimenti circolari. E’ consigliabile non bagnare troppo i sedili e limitarsi semplicemente ad inumidirli.

Concluso anche questo passaggio, bisogna tamponare con un asciugamano e attendere che la zona dove è stata applicata la “pasta”di aceto e bicarbonato di sodio si asciughi completamente.

LEGGI ANCHE ->>La Luce solare degrada il polistirolo molto più velocemente del previsto

La cosa migliore è aprire i finestrini e gli sportelli dell’auto per far asciugare i sedili all’aria. Una volta asciugata la zona, riprendere l’aspirapolvere e togliere eventuali residui. L’auto, in questo modo, tornerà ad essere nuova di zecca. Provare per credere!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter