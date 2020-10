Schianto sulla statale , perdono la vita marito e moglie

Schianto sulla statale. Un terribile incidente è avvenuto nel foggiano. Coinvolta una coppia anziana. L’impatto è stato devastante

Non c’è stato nulla da fare per l’anziana coppia coinvolta in un tragico incidente ieri sera sulla Stada Statale 16. L’impatto tra due auto è avvenuto intorno alle 18, precisamente al chilometro 622, all’incrocio di Ripalta, area di Lesina, provincia di Foggia.

Schianto sulla statale. I coniugi erano originari di di San Paolo di Civitate (83 anni lui, 76 anni lei). L’altro conducente dell’auto coinvolta nello schianto ha riportato ferite ed è stato trasportato all’ospedale di San Severo. A quanto pare le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Ancora al vaglio delle forze dell’ordina la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente.

