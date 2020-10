Una ragazza, ieri mattina, è stata ritrovata morta nel letto della sua abitazione ad Amelia, comune in provincia di Terni: il decesso avvenuto il giorno dopo il suo 18esimo compleanno.

Dramma ad Amelia, comune in provincia di Terni, dove una ragazza di 18 anni è stata ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione nella mattinata di ieri. Secondo quanto ricostruito, i genitori della giovane, che aveva compiuto 18 anni il giorno prima, vedendo che la figlia non si svegliava sono andati nella sua camera da letto e si sono accorti che non respirava più. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 18enne. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che sono sopraggiunti presso l’abitazione dove si è consumata la tragedia.

Terni, dramma in casa: ragazza trovata morta il giorno dopo il suo 18esimo compleanno

Una ragazza è stata trovata morta nel letto della sua camera ad Amelia, comune in provincia di Terni, nella mattinata di ieri, sabato 10 ottobre, il giorno dopo il suo 18esimo compleanno. Stando a quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, i genitori della giovane vedendo che la figlia non si svegliava sono andati in camera, ma si sono accorti che la neo maggiorenne non dava segni di vita. Immediata la chiamata ai soccorsi del 118 che si sono precipitati presso l’abitazione. Purtroppo il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri della compagnia locale che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni. Al vaglio dei militari dell’Arma che hanno già sentito alcuni testimoni, vi sono le cause del decesso della 18enne. Al momento, come riferisce Fanpage, si stanno esaminando tutte le ipotesi, inclusa quella del suicidio. A far luce sulle cause potrebbe essere l’autopsia che non è ancora stata disposta dall’autorità giudiziaria.

