Valentina Vignali e la dolce dedica la fidanzato Lorenzo: “Sei l’arcobaleno”

Valentina Vignali, la cestista che ha incantato milioni di fan, fa una dolce dedica al compagno Lorenzo Orlandi, per i loro 11 mesi insieme. Il giovane, di professione fotografo, è subentrato alla relazione che la modella ha avuto con il collega cestista Stefano Laudoni: relazione che, dopo 5 anni, non si è interrotta nel migliore dei modi. Oggi, tuttavia, Valentina ha ritrovato il sorriso accanto al suo Lorenzo: “Sei proprio l’arcobaleno…” – scrive su Instagram.

Valentina Vignali: ecco chi è davvero la cestista

Valentina Vignali, classe 1991, è una cestista e modella italiana. Inizia a giocare a pallacanestro all’età di 8 anni, ed esordisce in Serie A nel 2007, con il Basket Cervia, squadra in cui rimane per tre anni. La carriera sportiva, da quel momento in avanti, è costellata di successi: nel 2010 la Vignali è vice campionessa nel campionato di pallacanestro femminile under-19. Attualmente, la cestista ha un contratto biennale con Smit Roma Centro, in Serie B.

Parallelamente, data l’indiscussa bellezza, Valentina si fa strada anche nel modo nella moda, partecipando a diversi concorsi: proprio nel 2010, è tra le finaliste di Miss Italia. Testimonial per diverse campagne pubblicitarie, nel 2013 la Vignali posa senza veli per la copertina di Playboy, nell’edizione italiana.

Inoltre, la cestista debutterà come conduttrice in diversi programmi sportivi: da “SI Basket” (2014), nel canale Sport Italia, a “tradiRAI” (2018), una rubrica a puntate trasmessa sui canali social di Rai 2. Prenderà anche parte ad alcune pellicole, interpretando ruoli minori.

La Vignali è nota al pubblico italiano anche per la sua partecipazione al Grande Fratello 16 (2019), e per il ruolo di opinionista all’interno del programma “Pomeriggio Cinque“.

