Adriano Celentano manda un messaggio ai giovani: “Non ammucchiatevi”

Nelle ultime ore il famoso artista teatrale, oggi 82enne, Adriano Celentano è intervenuto al fianco dei giovani, per il momento che viviamo

Un messaggio inedito, educativo e inaspettato quello che ieri Adriano Celentano, il cantautore soprannominato “Il Molleggiato” ha lanciato nei confronti dei giovani, in crescita in questo momento difficile che stiamo attraversando.

Il cantautore e sceneggiatore, autore di ben 40 album discografici è uno dei maggiori esponenti del mondo della “musica leggera“. Adriano ha sempre dato un “tocco” di semplicità durante la sua crescita professionale. Interprete di alcuni brani come “24mila baci“, “Azzurro” e “Il ragazzo della via Gluck”. Brani musicali che hanno fatto la storia, così come le sue performances teatrali di stampo politico, intervallate da sorsi di drink e rock’n roll americani.

E’ tutto suo il merito di aver dato una “ventata” di novità agli usi e costumi in Italia, conditi da argomentazioni filosofiche e metaforiche che hanno fatto del suo personaggio, uno dei maggiori esponenti del mondo della televisione a livello internazionale.

Oggi, nonostante la sua veneranda età, Adriano Celentano è intervenuto con una lettera delle sue, in cui si è rivolto ai giovani della società, che stanno vivendo un momento particolare della loro vita.

LEGGI ANCHE —–> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

L’annuncio ai giovani di Adriano Celentano

Il noto cantautore italiano, Adriano Celentano è stato insignito dai telespettatori del premio di “insegnante” di merito, della vita in generale. In particolar modo l’artista milanese si è rivolto con un messaggio “toccante” ai giovani della società, che attraversano un momento particolare di emergenza sanitaria.

“Ehi….ragazzi credo sia arrivato il momento di darci una mossa!”. Così Adriano Celentano esordisce in una lettera in cui mette a fuoco l’irresponsabilità dei giovani di oggi...”che di giovane hanno soltanto il fisico”.

Chiaro il riferimento al coronavirus, al nemico che sta “annientando” le coscienze e le emozioni degli italiani. Celentano si rivolge in particolar modo a quei giovani cosiddetti “negazionisti” della situazione pandemica, che sono pronti a tutto pur di esibirsi senza una misura di protezione.

LEGGI ANCHE —–> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

“Questo non è coraggio, ma un’ammucchiata di massa di pura follia. Cari ragazzi, non ammucchiatevi…Solo rispettando le regole al 100% usciremo indenni da questa situazione, diversamente non immaginerete mai di ciò che potrebbe accadervi!” – conclude l’artista cercando di scuotere gli animi “superficiali” che non hanno ancora compreso il “cuore” del problema.