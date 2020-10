Da anni sulla cresta dell’onda, Alessia Marcuzzi cura molto il proprio corpo per restare così in alto. Lei è sempre straordinariamente bella.

Compirà presto 48 anni, Alessia Marcuzzi, ma a guardarla non si direbbe affatto. La conduttrice televisiva, impegnata in queste settimane con ‘Temptation Island’ edizione 2020, continua a mostrarsi più bella che mai.

E davvero, a guardarla, non si direbbe affatto che ha l’età effettivamente riportata sulla sua carta d’identità. L’espressione e l’umore mostrate dalla romana sono sempre quelle della ragazza sbarazzina che si impose in televisione nel corso degli anni ’90. Poi da lì in avanti la Marcuzzi di strada ne ha fatta, divertendosi con la Gialappa’s Band, vestendo a più riprese i panni di ‘iena’ ed ottenendo la conduzione dei più importanti reality show trasmessi in esclusiva da Mediaset.

Alessia Marcuzzi, una cura costante del proprio aspetto

Ed eccola ancora qui, con l’entusiasmo e la preparazione di sempre. E con la perfezione estetica che da sempre la contraddistingue. Come ogni celebrità ai giorni d’oggi, anche la Marcuzzi fa un uso costante di Instagram, che utilizza in maniera sapiente per coltivare la sua immagine e per mantenere un rapporto constante con la propria fanbase.

Visualizza questo post su Instagram Hai voluto la barca? Carlotta😂 #temptationisland Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 9 Ott 2020 alle ore 12:12 PDT

Fra i tanti post pubblicati non mancano poi quelli realizzati per scopi commerciali. Ed è qui che la Marcuzzi dà alcuni consigli per restare sempre con un aspetto ineccepibile. Ma lei, siamo sicuri, potrebbe anche farne a meno: starebbe ugualmente bene.

