Amazon Prime Day 2020, cos’è e come funziona | Le migliori offerte

Amazon Prime Day 2020, lo store online per 2 giorni venderà prodotti a prezzi mai visti: scopriamo cos’è, come funziona e le migliori offerte

Amazon Prime Day 2020 è ormai alle porte. Allo scoccare della mezzanotte avrà inizio la due giorni di prezzi incredibili su tantissimi prodotti sul famoso negozio online statunitense. In queste 48 ore arriverà una pioggia di offerte, sconti imperdibili. Un requisito indispensabile per poter usufruire di questa iniziativa è essere clienti Prime. Cos’è? Si tratta di iscriversi ad Amazon Prime, il cui primo mese è gratis. Effettuare questa iscrizione potrebbe risultare piuttosto conveniente, visto questa edizione di Prime Day si preannuncia essere senza precedenti quanto a numero prodotti a prezzi pazzeschi.

Vediamo come funziona e le migliori offerte, di cui si è già a conoscenza. Tra pochissimo, vale a dire dalle ore 24, cioè dalla data d’inizio di martedì 13 ottobre alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre, sarà un susseguirsi di prodotti a prezzi più bassi rispetto a quelli che solitamente troviamo sul web e nei negozi fisici. In queste giornate saranno disponibili oggetti di ogni tipo, anche a disponibilità limitate e offerte lampo, come le cosiddette Offerte WOW.

Amazon Prime Day, come risparmiare grazie a offerte e sconti su tantissimi prodotti