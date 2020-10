Andrea Zelletta, la sua Natalia contro tutti: “Non ci ho capito niente io”. Ieri al Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato accusato di essere un “comodino”

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip. Ieri ci è rimasto molto male quando tre suoi coinquilini lo hanno definito “comodino”, perché non si espone e sembra quasi che non ci sia nella casa. Era una votazione che ha imposto gli autori ai concorrenti, e che ha scatenato tantissime liti nella casa che sono continuate fino a notte. Al di fuori della casa, intanto, Natalia ha deciso di intervenire nella questione e dire il suo pensiero a riguardo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta definito comodino: interviene la fidanzata

“

“Dovreste averlo notato in queste settimane non mi sono esposta più di tanto né davanti ai complimenti, né davanti alle critiche perché trovo e credo che sia giusto lasciare fare ad Andrea questa fantastica esperienza che è completamente sua e della quale io nel mio piccolo faccio parte in quanto sua fidanzata” ha scritto Natalia nelle sue storie di Instagram. “Però adesso basta, stiamo parlando di un reality e come tale dovrebbe essere preso, non come un “lavoro”. Sto vedendo da giorni un accanimento che trovo davvero fuori luogo e eccessivo, qualsiasi cosa dica o faccia Andrea viene preso di mira, quando l’unica cosa che vedo è semplicemente un ragazzo che si comporta dentro la casa come farebbe fuori. Non può piacere a tutti ma attaccarlo in continuazione sulla base del nulla proprio no”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

“Se uno non litiga costantemente con qualcuno non vuol dire che sia un comodino” ha aggiunto, alla fine.