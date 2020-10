Aurora Ramazzotti, lo scatto romantico ma carico di nostalgia – FOTO

Aurora Ramazzotti sempre più protagonista sui social network, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker in uno scatto dolce e riflessivo

Tra le giovani celebrità del mondo del web, non possiamo non annoverare Aurora Ramazzotti. La figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker si è ormai guadagnata un certo seguito sui social network: su Instagram, è arrivata addirittura a 2 milioni di followers. Varie le ragioni di questo successo: sicuramente la simpatia e la bellezza ereditate da sua madre Michelle, ma anche una personalità eclettica e al tempo stesso umile che emerge dai suoi post. Come influencer, è sicuramente tra i nomi maggiormente in tendenza, ma su Instagram regala anche spaccati della sua vita quotidiana, come una ragazza normale. Appena possibile, rende protagonista dei suoi post anche il fidanzato, Goffredo Derza, con il quale sta insieme ormai da più di 3 anni. A pagina successiva, potrete osservare il nuovo post con la coppia protagonista…

Aurora Ramazzotti, la foto con il fidanzato che nasconde un rimpianto