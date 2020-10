Aurora Ramazzotti, il VIDEO con la nonna fa impazzire il web: “E’ importante…”

La figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti è sempre più attiva sui social e l’ultima performance è un video davvero sorprendente

Ancora un boom di visualizzazioni su Instagram, per la bellissima figlia di Michelle Hunziker ed Eros, Aurora Ramazzotti. La “reginetta” del web oltre a condvidere momenti davvero interessanti della sua crescita, esponenziale sotto tutti i punti di vista, oggi si è esibita in un video inedito domenicale, con una persona davvero speciale.

Si tratta di nonna Ineke, la quale interrogata dalla piccola Ramazzotti inizia a “sognare” con la mente e le parole e ripercorrere i periodi floridi, di quando lei era un giovane ragazzina, proprio come lo è oggi Aurora.

Nonna Ireke è stata la protagonista indiscussa della scena video, realizzata ieri, uno dei “pezzi” della cosiddetta “rubrichetta” della giovanissima Ramazzotti. Durante l’intervista, la nonna non si è trattenuta sull’argomento “amore”, “buttando” fuori perle significative del mondo della sensualità.

Tra una risata e l’altra, Ineke, che proprio ieri ha compiuto 77 anni ha dato spettacolo davanti alle telecamere, dopo un pranzo in cui, a detta di Aurora, “…sembra abbia bevuto qualcosa di troppo”. Con i quasi 70 anni d’esperienza d’amore Aurora Ramazzotti cerca di estrapolare qualche consiglio dalla nonna, su come comportarsi in certe circostanze di privacy con il proprio partner.

Ed ecco che la mamma della showgirl svizzera si lascia andare all’inimmaginabile: “Prima di tutto, io quando ho fatto l’amore la prima volta e cioè a 19 anni portavo gli occhiali rosa😂😂😂“.

L’atmosfera dunque si fa più incandescente davanti alle telecamere dello smartphone di Aurora che non distoglie per un attimo il primo piano alla nonna. “Una volta ero una donna romantica, oggi non mi frega più nessuno. In un atto d’amore ricordate, care ragazze di avere con voi sempre il vibratore!🤣“.

Davvero un sparietto di buon umore, in un fine settimana di festeggiamenti e sorprese chenonostante tutto hanno generato simpatia e ironia tra i commenti sottostanti al video su Instagram.

LEGGI ANCHE —–> Giulia Salemi, nuovo look ed uno sguardo che ipnotizza – FOTO

LEGGI ANCHE —–> Shaila Gatta, fisico statutario e addome da paura – FOTO



“Vado a prendere i vibratore perché se lo dice la nonna s’ha da fa!!!! 🤣😘AUGURIIII NONNNAAAA AUGURI SOLEEEEEE; Che bella signora!! Tantissimi auguri di buon compleanno. E ancora: “Senti tua nonna se vuole fare lei la rubrica! 😂😂😂; Ho capito. La soluzione a tutto è solo una: OCCHIALI ROSA. 😂😂🔝”



Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.