Belen, labbra da baciare nella sua ultima FOTO, che incanto

Belen Rodriguez è un incanto. La sua bellezza è stravolgente e la sua sensualità conquista tutti. Il web non ha occhi che per lei

Belen Rodriguez non passa mai di moda. Da anni l’argentina ci incanta con la sua bellezza, ormai una costante nel mondo dello spettacolo. Ora la donna è impegnata nelle riprese di Tu si que Vales dove lavora a fianco di Maria de Filippi, Sabrina Ferilli, Teo Mamucari, Gerry Scotti e tanti altri dello stesso calibro. Attiva sui social, la showgirl è seguita da quasi 10 milioni di followers che in ogni situazione hanno parole di conforto per lei.

Belen Rodriguez, le sue labbra oggetto di desiderio

L’ex signore De Martino ha tutto al punto giusto. Le sue forme incantano e le sue labbra sono oggetto di desiderio di molti. La maggior parte degli uomini ha invidiato per un po’ Stefano de Martino, ex marito dell’argentina. Un sogno proibito per gli italiani e non solo.

Oggi mostra ai fan la sua campagna pubblicitaria di rossetti e mette in risalto proprio le sue labbra. Belen ha un profilo perfetto.

Visualizza questo post su Instagram El se acercó le preguntó si estaba bien….. 🎼 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 11 Ott 2020 alle ore 10:37 PDT

Assorta nei suoi pensieri, chi sarò il prossimo amore della sua vita? Per il momento non ha occhi che per Santiago, il suo grande ometto. Per la donna, il piccolo è energia pura.

