Tragedia nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 613 Lecce-Brindisi nei pressi dello svincolo per la zona industriale. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale in moto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava insieme al fidanzato, un ragazzo di 32 anni, in sella ad una moto che, per cause ancora da accertare si è schiantata contro il guardrail. Nel violento impatto, la giovane è stata sbalzata in un dirupo, mentre il fidanzato è finito sull’asfalto. Sul posto sono arrivate i soccorritori che non hanno potuto far nulla per la giovane, mentre il 32enne è stato trasportato in ospedale, dove sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Le cause e le dinamiche dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti insieme ai soccorsi e i vigili del fuoco.

Una ragazza di 22 anni di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 11 ottobre, lungo la strada statale 613 Lecce-Brindisi nei pressi dello svincolo per la zona industriale. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla redazione Brindisi Report, la vittima viaggiava insieme al fidanzato 32enne in sella ad una moto, una Mv Augusta Brutale 910, che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro il guardrail. Un violento impatto che ha fatto sbalzare la coppia dalla sella del mezzo a due ruote: la 22enne è finita in un dirupo, mentre il fidanzato sull’asfalto.

Immediatamente sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Purtroppo, il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi il 32enne che sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’impatto. Dai primi accertamenti, riporta Brindisi Report, pare che si sia trattato di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto, dunque, altri veicoli.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi dei militari dell’Arma, il tratto stradale interessato è stato chiuso al traffico per circa due ore.