Carlotta Mantovan, la sua vita dopo Frizzi: le FOTO fanno sorridere

Carlotta Mantovan ritrova la serenità dopo il doloroso addio a Frizzi. Una sua foto in particolare ha fatto sorridere il pubblico.

A soli 37 anni, Carlotta Mantovan è già vedova di un uomo che ha amato moltissimo. Una storia davvero triste quella della giornalista e di Fabrizio Frizzi, scomparso a soli 60 anni per un’emorragia cerebrale. Un amore a lungo avversato e tuttavia solido e al quale tuttavia solo la morte ha saputo porre fine. A due anni da quando le loro strade si sono divise per sempre, Carlotta Mantovan ricorda con affetto l’uomo a cui è stata legata per oltre un decennio.

Al contempo, la giornalista ha deciso di dedicarsi a tempo pieno a Stella (l’unica figlia avuta dal conduttore), che al momento della morte del padre aveva solo 5 anni. Proprio per questo, nei palinsesti della Rai non compare più il suo nome. È stata una scelta difficile -fa sapere-, ma non obbligata. Sentiva la necessità di darle tutto l’affetto possibile per colmare la mancanza di un’altra figura genitoriale.

Vai alla pagina successiva per scoprire dove vivono Carlotta Mantovan e sua figlia e in compagnia di chi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tutti i bonus del momento: quando e come fare domanda

Carlotta Mantovan, un nuovo inizio