Carolina Morace fa coming out: “Amo una donna e desidero un figlio”

Anche Carolina Morace rivela la sua identità. Il suo coming out è per le più giovani, insieme alla sua compagna Nicola Jane desidera un figlio

Mai come questo periodo è tempo di rivelazioni. Prima Gabriel Garko, ora l’ex attaccante della Nazionale femminile di calcio. Carolina Morace fa coming out e racconta al Corriere della Sera la storia d’amore con la compagna Nicola Jane. Si sono sposate due volte, prima rimanendo nascoste, insieme hanno costruito un rapporto solido, un amore fuori dagli schemi che solo adesso l’ex calciatrice ha deciso di svelare: “Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. – spiega – Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Michelle Hunziker, un pranzo con una scoperta “disgustosa” – FOTO

Carolina Morace, coming out per l’ex calciatrice

Carolina Morace e Nicola Jane si sono conosciute a Tokyo durante un evento di Fifa. Oggi a distanza di anni, l’ex calciatrice si rivela al mondo raccontando come tutto ha avuto inizio e come si sono sposate: “La proposta gliel’ho fatta nel giorno del mio quarantottesimo compleanno. Avevo comprato gli anelli, avevo ripassato per ore la frase “vuoi sposarmi?” – spiega al Corriere – Sono una donna tradizionale, sì, anche in questo caso sono rimasta me stessa. E credere che prima nella mia vita non avevo mai pensato al matrimonio. – continua – Ci siamo sposate una prima volta a Bristol, sul piroscafo SS Great Britain e poi in Australia”. E’ passato molto tempo da qual momento ma la donna ha deciso di fare il grande passo proprio adesso per lasciare un messaggio a chi come loro vive nel segreto ed ha paura dei pregiudizi. “L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni – sottolinea – che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Massimiliano Morra fidanzato con un uomo, parla Lele Mora

Oggi la Morace si definisce semplicemente una donna che ama una donna. Insieme stanno cercando di avere un figlio e di dare vita ad una famiglia meravigliosa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter