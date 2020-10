Corre in ospedale con la mano paralizzata, il motivo è impensabile

Una donna si ritrova con la mano paralizzata. Per fortuna guarisce ma il motivo del malessere è assurdo e figlio del nostro tempo

Mano paralizzata e dolori fortissimi a tutto l’arto destro. È questa la storia di una giovane impiegata cinese che al termine della sua settimana di ferie si è trovata costretta a correre in ospedale per farsi curare. La sua mano è diventata improvvisamente bloccata ed i dolori che sentiva erano lancinanti.

Molta preoccupazione anche se tutto questo non era che la conseguenza di un gesto, quasi folle, che la stessa giovane aveva fatto e di cui si era resa “responsabile”. Aveva deciso di prendere una settimana di ferie per dedicarsi tutta a sé stessa. Relax, cura del corpo, piena vacanza?

Nient’affatto. Un’intera settimana chiusa in casa per fare qualcosa di davvero discutibile ma anche pericoloso rispetto alle conseguenze che ne sono derivate.

LEGGI ANCHE –> Perde il controllo dell’auto e finisce in un canale: muore ragazza di 21 anni

Mano paralizzata, tutta colpa dello smartphone

La giovane impiegata aveva preso una settimana di ferie per giocare ai suoi giochi preferiti sul telefonino. Una scelta condivisibile o meno che l’ha tenuta però per sette giorni sempre attaccata allo smartphone. La donna non faceva che giocare, senza mollare mai un attimo il cellulare durante il corso della giornata. Lo lasciava solo di notte quando andava a dormire.

Alla fine di questa intensa settimana però la donna ha iniziato a sentire dei dolori alla mano che man mano diventavano sempre più forti e lancinanti fino ad arrivare ad avere la mano paralizzata. Non riusciva più a muoverla e così è stato costretta a correre in ospedale e chiedere l’aiuto dei dottori.

Il suo lamento era continuo, il dolore era troppo forte e la donna non riusciva a resistere. I medici in breve tempo hanno capito di cosa si trattava: una forte tendinite che non permetteva alla donna di usare la mano, non solo bloccata ma anche priva di sensibilità.

Le terapie che i medici le hanno prescritto sono state da subito efficaci e il dolore via via si è attenuato e l’uso della mano è tornato come prima.

LEGGI ANCHE –> Pensa di avere un nodulo ai polmoni, la scoperta è assurda

Oltre a questo però i medici che hanno voluto capire anche da cosa era dipeso tutto questo hanno consigliato alla donna di non usare per troppo e lungo tempo il cellulare perché con quegli specifici movimenti i problemi inaspettati alle articolazioni possono arrivare in qualsiasi momento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.