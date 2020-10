Mamma felice ed in forma sontuosa, Costanza Caracciolo mostra quella che è una componente indispensabile della sua giornata tipo.

Visualizza questo post su Instagram •Happy Monday• ☕️☕️☕️ Oggi mi servirebbero 4000 caffè!!! Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 12 Ott 2020 alle ore 5:07 PDT

La bellissima Costanza Caracciolo ha vissuto un momento molto dolce, che qualunque mamma si trova a vivere dalle nostre parti. Infatti lei e suo marito Christian Vieri hanno celebrato il battesimo della piccola Isabel.

Si tratta della loro secondogenita, venuta al mondo in pieno lockdown nello scorso mese di marzo. E prima di questo funesto 2020, Costanza e Bobo Vieri avevano avuto già Stella, venuta al mondo invece a novembre del 2018. La coppia invece si è unita con rito civile a marzo del 2019. Oggi la Caracciolo e l’ex attaccante di Atalanta, Juventus, Atletico Madrid, Inter e Milan tra le altre, vanno d’accordissimo. Sono una coppia molto solida e si rispettano tantissimo reciprocamente, dando l’esempio di come marito e moglie dovrebbero sempre relazionarsi tra loro. Su Instagram la ‘Costy’ mostra diversi scatti nei quali si fa vedere in magnifica forma. Non possiamo non ammirarla.