Covid, allarme a Parigi: positivo oltre il 17% dei test. Interviene Macron

Covid, allarme a Parigi: positivo oltre il 17% dei test. E Macron parla alla nazione. Il premier Castex: “Evitare il lockdown”

E’ allarme in Francia dopo l’esito dei test effettuati fino ad oggi. Il 17% delle persone testate per Covid è positivo. “E’ dato che non era mai stato raggiunto, ha sottolineato lunedì il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale Aurelien Rousseau. Inoltre , ha affermato che nella regione ci sono il 40% di malati Covid in terapia intensiva e più di 1.480 persone in letti ospedalieri convenzionali; 672 in cure di riabilitazione e quasi un centinaio in letti psichiatrici, ha aggiunto. Un segnale allarmante da questi dati. Oggi a Parigi, nella fascia d’età che va tra i 20 e i 30 anni, ci sono più di 800 casi positivi ogni 100.000 abitanti. La soglia di allerta è di cinquanta ogni centomila. I numeri sono ben oltre il limite. Queste cifre stanno aumentando molto rapidamente tra gli anziani.

Leggi anche > Covid, bollettino del 12 ottobre

Covid, Macron interviene sulla crescita dei contagi

Per questa situazione difficile è annunciato mercoledì il discorso alla nazione di Macron. Il presidente interverrà al termine di una giornata durante la quale il governo transalpino potrebbe annunciare nuove misure, a fronte dell’aumento dei casi di Covid-19 e del numero di pazienti in terapia intensiva. “La Francia è in una seconda forte ondata dell’epidemia e non ci può più essere alcun rilassamento”, ha avvertito lunedì il primo ministro francese Jean Castex. L’esecutivo esaminerà durante il consiglio settimanale della difesa mercoledì i dati epidemiologici per vedere se c’è motivo di andare oltre i provvedimenti già presi dopo gli interventi effettuati in diverse metropoli. Così, Emmanuel Macron rilascerà una nuova intervista a TF1 e France 2 mercoledì sera. Necessario intervenire sull’epidemia di Covid-19 che è in piena ripresa.

Leggi anche > Covid, in primavera sarà domabile

Intanto dopo aver incontrato Emmanuel Macron a Parigi, il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch è risultato positivo al Covid-19 al suo ritorno a Tahiti, ha detto domenica il suo servizio di comunicazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.