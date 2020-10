Halloween è alle porte ed è il caso di cominciare a pensare a delle creazioni per Halloween fai da te che possano stupire amici e parenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio come puoi creare delle bellissime decorazioni di Halloween in pochi semplici passaggi!

In occasione della festa di Halloween, ad esempio, puoi creare dei bulbi oculari molto semplici e veloci. Quello che serve, in questo caso, sono due palline di polistirolo di diverse misure e dei pennarelli colorati.

Le palline di polistirolo puoi trovarle in qualsiasi negozio di bricolage ma, in alternativa, potrai utilizzare delle palline da ping pong.

Una volta preso tutto l’occorrente, non devi fare altro che disegnare e colorare una pupilla con il pennarello nero, al centro della pallina.

Puoi colorare l’iride con il colore che vuoi, mentre ai lati devi disegnare dei piccoli capillari di colore rossi. Questo procedimento devi ripeterlo su tutte le palline, usando anche colori diversi.

Questi bulbi oculari potrai utilizzarli in tantissimi modi: come ciondolo per una collana, per decorare una tavola imbandita, per decorare una ghirlanda, ecc.

Creazioni per Halloween fai da te: come creare una lanterna a forma di zucca

Per Halloween potrai creare delle lanterne a forma di zucca, da fare utilizzando una scatola da scarpe. La prima cosa che devi fare è disegnare sul coperchio della scatola la sagoma della zucca, facendo anche gli occhi, il naso, la bocca e la calotta.

A questo punto, aiutandoti con un paio di forbici, dovrai ritagliare le sagome, lasciando aperti i fori. Con il nastro adesivo, poi, ricopri il coperchio e la scatola con la carta crespa di colore arancione.

Infine inserire una torcia, o qualsiasi altra fonte luminosa, dentro la scatola per poi chiudere il coperchio. La lanterna di Halloween fai da te è pronta, puoi spegnere la luce!

Fantasmini svolazzanti e villaggio delle streghe

Tra i lavoretti per Halloween più semplici e originali ci sono anche fantasmini svolazzanti da realizzare con i fazzoletti. Prendi, dunque, 2 fazzoletti bianchi di carta, delle palline, un elastico bianco di 50 cm circa, dei fili di lana da 40 cm e un pennarello nero.

Prendi, poi, il fazzoletto e posiziona la pallina al centro. Il fazzoletto devi stringerlo attorno alla pallina, facendo attenzione a legare alla pallina i fili bianchi di lana, per farli penzolare, e l’elastico, utile per appenderlo.

A questo punto non devi fare altro che disegnare gli occhi e la bocca. Il gioco è fatto, adesso puoi appendere il tuo fantasmino dove vuoi, facendolo ondeggiare ad ogni corrente d’aria!

Una creazione di Halloween fai da te più adatta alle femminucce, invece, è il villaggio delle streghe. Per realizzarlo devi procurarti dei fogli di cartoncino A4, delle forbici, un righello e una matita.

Per prima cosa piega il cartoncino A4 in tre parti uguali, in modo da farlo rimanere in piedi da solo. Disegna, poi, le sagome di tre case sopra il cartoncino, senza soffermarsi su porte e finestre che saranno ritagliate successivamente.

Se vuoi, puoi anche incollare un foglio di cartina velina del colore preferito sul lato posteriore delle case. Se vuoi creare più case, invece, ti basterà utilizzare più di un foglio A4.

Conclusi tutti i passaggi, non ti resta che appoggiare i cartoncini su un tavolo illuminando tutto il retro del villaggio oscuro con una lampada.

Lavoretti per Halloween: come realizzare lumicini con barattoli di vetro!

Anche i lumicini delle streghe sono un’idea per Halloween da non trascurare. Per crearli dovrai prendere dei barattoli di vetro vuoti, senza etichetta, per poi rivestirlo con dei motivi ritagliati e disegnati in precedenza sulla carta velina (puoi disegnare una luna, una zucca o degli animaletti paurosi).

Inserisci, poi, all’interno del barattolo un piccolo lumicino ricoperto dalla carta velina arancione. Adesso potrai posizionarlo in diversi punti della casa per rendere ancora più magica la notte di Halloween!

