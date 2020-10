Elena Morali: tubino nero e seno in primo piano, uno schianto – Foto

Elena Morali è davvero uno schianto davanti al Duomo di Milano: capelli biondissimi e lunghissimi, tubino nero e seno in primo piano, foto.

Biondissima, con un tubino nero aderente e seno in primo piano, Elena Morali fa impazzire i fans con l’ultima foto pubblicata su Instagram. Amante dello sport, la showgirl che sta molto attenta al proprio fisico allenandosi con regolarità, ma senza rinunciare alle prelibatezze della buona cucina.

Bellissima e con un fisico prorompente che le ha permesso di conquistare tantissimi fans, Elena, negli ultimi anni, è diventata anche una beniamina del pubblico lavorando a Colorado. Nel programma di Italia 1 ha sfoggiato anche la propria ironia conquistando anche il pubblico più scettico.

“Sempre bellissima”, “Unica e intigrante”, “Spettacolo, sia il Duomo che Elena”, “Sei stupenda”, scrivono i fans notando l’indiscutibile bellezza della Morali.

Elena Morali sempre più bella: merito di Luigi Favoloso?

Accanto al fidanzato Luigi Favoloso, Elena Morali è tornata ad essere raggiante. Sempre bellissima e in splendida forma, Elena è tornata in tv insieme al fidanzato nella puntata di Pomeriggio 5 del 12 ottobre presentandosi con un look decisamente diverso da quello sfoggiato nella foto scattata davanti al Duomo di Milano. Con una camicia bianca e una gonna celeste, la Morali, anche in una versione più coperta, piace comunque.

Se alle donne piace con tutti i tipi di outfit, gli uomini preferiscono sicuramente la Elena che indossa abiti più scollati sfoggiando le sue forme. Tuttavia, i fans, possono solo guardare la bellezza di Elena che ha il cuore impegnato. Da mesi, infatti, tra alti e bassi, tra piccole e grandi crisi, la Morali continua ad essere innamorata e felicemente fidanzata con Luigi Favoloso con cui ha trascorso la quarantena e l’estate regalandosi anche un matrimonio a Zanzibar.

Nonostante ci sia un fidanzato, però, i fans non perdono occasione per inchinarsi di fronte alla sua bellezza complimentandosi con lei ogni volta che ne hanno l’occasione. Dopo aver accettato i commenti dei fans, Elena si gode l’amore del fidanzato e la sua compagnia.

