Eleonora Pedron, sfilata tra i trulli di Alberobello, che incanto – FOTO

Eleonora Pedron una bellezza unica tra le vie di Alberobello. La sua semplicità è il suo punto forte e i fan la adorano

Semplice e naturale. Eleonora Pedron si mostra ai suoi fan in tutta la sua spontaneità. Non ama apparire, preferisce essere. Tutti la conoscono per la sua bellezza che non a caso l’ha fatta eleggere Miss Italia nel 2002 e il suo talento, i suoi occhi sono onde del mare difficili da dimenticare. Ama il suo lavoro e il suo compagno Fabio Troiano, i due sono usciti allo scoperto da circa un anno e sono molto innamorati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Federica Nargi, lato A in bella vista e i fan vanno in tilt – FOTO

Eleonora Pedron, un incanto ad Alberobello

Eleonora Pedron non ha bisogno di molti ritocchi, i suoi attributi li conosciamo tutti ed è proprio perché naturale e spontanea che il pubblico la adora. Bionda, occhi azzurri e un sorriso incantevole. Una donna di classe, sempre sul pezzo e capace di adattarsi ad ogni situazione.

Visualizza questo post su Instagram 💘 Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 11 Ott 2020 alle ore 11:28 PDT

Le sue ultime foto sono state scattate ad Alberobello, lei insieme alla bellezza del posto è un incanto! Niente outfit esuberanti, solo un paio di jeans e una maglia nera…basta poco per splendere!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Creazioni per Halloween fai da te: idee semplici e veloci da realizzare

Visualizza questo post su Instagram 10 Ottobre. La mia Bilancia.❤️ @fabiotroiano Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 10 Ott 2020 alle ore 1:46 PDT

Nessuno se la ricorda così innamorata, Eleonora sembra essere tornata un’adolescente. Si sta godendo la sua storia d’amore come non ha mai fatto…e sembra veramente felice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter