Elettra Lamborghini ESPLOSIVA sulle stories di Instagram: in slip e canotta ottiene un boom di like

Tra le ultime Instagram stories di Elettra Lamborghini, quella in cui la giovane si mostra in slip e reggiseno ha fatto esplodere il web: l’ereditiera, che sfoggia un fisico invidiabile, si mostra in un completo Calvin Klein che lascia poco all’immaginazione, e che le evidenzia il seno prosperoso. Elettra, ironizzando, posta questa didascalia: “1 settimana di pane e tzatziki e gelato al pistacchio“.

Elettra Lamborghini: ecco chi è davvero l’ereditiera

Elettra Lamborghini, nipote di Ferruccio Lamborghini – il fondatore dell’omonima Azienda – è nata nel 1994 a Bologna. Approda per la prima volta in tv al “Chiambretti Night“, nel 2015, e l’anno successivo è tra i protagonisti del docu-reality “Riccanza“, in onda su MTV. Nel 2016 posa per il calendario di Playboy Italia.

L’ereditiera, nel 2017, è tra i concorrenti del “Gran Hermano Vip” – la versione spagnola del Grande Fratello -, e prende anche parte, in Inghilterra, al “Geordie Shore“. Dopo aver intrapreso una carriera come cantante – collaborando, peraltro, con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo “Lamborghini RMX” -, la ragazza incide il suo primo singolo “Pem Pem” nel 2018: al suo esordio da solista, ottiene due dischi di platino.

Sempre nel 2018, conduce il programma “Ex on the Beach Italia“, trasmesso da MTV, ed in seguito pubblicherà il secondo singolo da solista, dal titolo “Mala“. Nell’anno seguente, sarà tra i giudici di “The Voice of Italy“, assieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)“, piazzandosi ventunesima.

Il 26 settembre 2020, la Lamborghini ha sposato il disc jockey olandese Afrojack, in una cerimonia a Ossuccio, sul Lago di Como.

