Elisa, total white sul palco. Il suo gesto emoziona il pubblico – FOTO

Elisa fa sognare i suoi fan con un abito total white. Per l’ultima data del tour, la cantante ha un messaggio importante da diffondere.

Elisa è sempre stata una persona di poche parole, ma di tanti fatti. Lo dimostra da sempre, con costanza e determinazione, sfruttando la propria immagine pubblica per veicolare messaggi ed iniziative. Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, la cantante è tornata sul palco, portando con sé quella naturale grinta che la contraddistingue. Poche date e pochissimi spettatori, ma anche tanta voglia di cantare e di riportare la musica in giro per l’Italia.

In occasione della chiusura del suo mini-tour, la cantante ha condiviso un importante messaggio di sensibilizzazione, ma anche di speranza. Vai alla pagina successiva per scoprire di cosa si tratta.

Elisa, total white sul palco e un messaggio speciale