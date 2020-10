Bellissima e sempre piena di fascino, una sensualissima Elodie si prepara così sul set del nuovo video. Lei è nelle vesti di guest star.

Con un post sul suo seguitissimo profilo personale Instagram, Elodie annuncia la collaborazione con l’apprezzatissimo Carl Brave. I due si incontrano nel videoclip dell’ultimo singolo di lui, ‘Parli Parli’.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi | lei ci svela il suo segreto per essere belle | FOTO

E per l’occasione possiamo ammirare la 30enne cantante romana intenta in una sessione di maquillage. È lei direttamente a pensare a come curare la propria immagine nella circostanza. con un abito scenico che è tutto un programma. Spicca il luccichio degli indumenti indossati, ma spicca ancor di più il fatto di come la bellissima e bravissima artista sia pressoché svestita per quanto riguarda la parte di sopra. Lei ha sempre mostrato di essere molto a suo agio nell’esibirsi, anche quando si è trattato di dovere osare un pò, per esigenze ‘di copione’.

LEGGI ANCHE –> Juliana Moreira | com’è diventata la brasiliana oggi | FOTO

Elodie, sempre più bella anche senza trucco

Ma la romana si è sempre fatta ammirare facendo sfoggio di tutta l’eleganza che la denota. Mai volgare, mai sopra alle righe. Anzi, in molte circostanza lei ha anche dato prova di possedere intelligenza e senso critico che non tutti possono vantare di avere. Ne è un recente esempio il recente episodio nel quale lei ha espresso un certo tipo di pensiero politico. Ricevendo però in cambio una valanga di insulti gratuiti ed immotivati, oltre che violenti, da parte di una certa frangia appartenente ad un determinato modo di pensare e di interpretare la realtà.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | nuovo show live non su Mediaset | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Dorica 🤍 @awlab @pumasportstyle #pumaxelodie #futurerider #pumawomen #adv Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 7 Ott 2020 alle ore 4:30 PDT

La ragazza però non se ne cura e pensa ad essere sé stessa. Sia microfono alla mano che senza. Ed in questo riceve l’ammirazione ed il rispetto non solo da parte dei suoi followers ma anche da persone che non la seguono e che non sono suoi fans.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.