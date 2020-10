Fabrizio Corona, “bomba” sulle finte coppie, in ballo anche altri due giovani

Fabrizio Corona ieri sera a “Live Non è la D’Urso” ha tirato in ballo un’altra coppia costruita ad hoc per avere popolarità suoi social

Il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, parla delle finte coppie nate per far parlare dei personaggi e dare maggiore visibilità. È uno degli argomenti d punta in questi giorni nati in seno al Grande Fratelli Vip e che con la confessione di Gabriel Garko, davanti ad Adua del Vesco, e il suo coming out hanno iniziato a vacillare. Adua oltre che con Garko ha accettato di avere una relazione di facciata anche con Massimiliano Morra, con lei nella casa più spiata.

Ma non finisce qui. Ospite di “Live Non è la D’Urso” ci ha pensato Fabrizio Corona a scoperchiare altre novità. Ha fatto anche un accenno alla sua di relazione finta con Asia Argento e poi ha citato in causa un’altra coppia.

Per l’ex di Belen Rodriguez il sistema delle finte coppie ormai appartiene al passato: “Quel modo di fare gossip fa parte dell’editoria italiana fino al 2006” ha spiegato Corona. Le persone recitavano solo una parte ed erano d’accordo in tutto ha specificato. “Ora non esistono più. Adua Del Vesco è inventata da Garko, poi c’è stato Morra. Sono piccoli personaggi, devono baciare i piedi a chi ha organizzato tutto”.

Fabrizio Corona: Giulia Salemi e Francesco Monte insieme per finta

Finti gossip: a Live #noneladurso parla il paparazzo per eccellenza, Fabrizio Corona! pic.twitter.com/JKY2SkO7UB — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 11, 2020

Fabrizio Corona passa poi alla vera bomba della serata. In diretta fa infatti il nome di un’altra coppia che, anche se insieme per poco ha fatto sognare tanto. Anche loro insieme a tavolino, si tratta di Francesco Monte e Giulia Salemi.

“Ora i fake non sono più sulle riviste ma sui social, ci sono persone che programmano figli solo in funzione dei like e dei soldi che potrebbero guadagnare” ha tuonato il re dei paparazzi che ha chiamato in causa i giovani, a loro piacciono questo tipo di personaggi.

Di chi si tratta? Di “Giulia Salemi e Francesco Monte. Non è amore, ma a qualcuno che ha una vita piatta gli regalano un sogno. Non hanno l’intelligenza per capire. Ciò che ha sostituito le finte relazioni sono le fake news, oggi posso dire di essere fidanzato con Angelina Jolie, i siti lo riprendono e divento famoso anche in America”.

Infine anche un accenno su di lui: “La mia storia con Asia Argento non era organizzata, ma è stata strumentalizzata successivamente per rilanciare i personaggi”.

